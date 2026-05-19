Esplosione al deposito Eni di Calenzano concluse le indagini | Incidente prevedibile ed evitabile

A poco più di un anno dall’esplosione avvenuta nel deposito di carburanti, le autorità giudiziarie hanno concluso le indagini e notificato gli avvisi di garanzia a nove persone coinvolte. L’incidente avvenne in via Erbosa, causando danni e preoccupazioni tra i residenti della zona. Le indagini hanno accertato che l’evento poteva essere previsto e evitato, portando alla chiusura del procedimento e alla verifica delle responsabilità delle persone coinvolte.

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PRATO – A oltre un anno dall’esplosione che sconvolse il deposito carburanti Eni di via Erbosa, la procura di Prato ha chiuso le indagini notificando gli avvisi a nove indagati. Il disastro avvenne il 9 dicembre 2024 e provocò la morte di cinque lavoratori, oltre al ferimento di altre 27 persone. Le esplosioni causarono anche danni a mezzi pesanti, automobili e abitazioni vicine all’area industriale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’incidente sarebbe stato “prevedibile ed evitabile” se fossero state rispettate correttamente le procedure di sicurezza previste durante i lavori in corso nel deposito. Le accuse contestate sono, a vario titolo, quelle di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Esplosione al deposito Eni di Calenzano, concluse le indagini: “Incidente prevedibile ed evitabile” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2025-12-09 CALENZANO (FI) - ESPLOSIONE ENI, IL DOLORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME Sullo stesso argomento Chiuse le indagini sulla esplosione al deposito Eni di Calenzano: 9 indagati. “Errori non scusabili”Calenzano (Firenze), 19 maggio 2026 – Nove indagati, niente illecito amministrativo per l’Eni. Strage al deposito Eni di Calenzano: c'è una svolta drammatica nelle indaginiLa Procura di Firenze ha chiuso le indagini sulla strage del deposito Eni di Calenzano, avvenuta il 9 dicembre 2024. Chiuse le indagini sulla esplosione al deposito Eni di Calenzano: 9 indagati. Errori non scusabiliL’incidente probatorio esclude che Eni possa essere condannata per illecito amministrativo. La procura di Prato: Il modello organizzato è risultato corretto. L’esplosione, avvenuta il 9 dicembre 202 ... lanazione.it Esplosione al deposito Eni, indagini chiuse per 9 indagatiCALENZANO: Chiuso l'incidente probatorio. Omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali colpose le ipotesi di reato ... toscanamedianews.it