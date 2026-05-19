ESA premia gli studenti del Manzetti | studio sul Rutor vincente

Gli studenti del Manzetti hanno vinto un premio grazie a uno studio sul massiccio del Rutor. Utilizzando immagini e dati provenienti dai satelliti del programma Copernicus, hanno analizzato le caratteristiche del territorio e i rischi di dispersione. L’indagine si è concentrata su come le informazioni satellitari possano aiutare a monitorare e gestire aree di interesse naturale. I partecipanti sono riusciti a trasformare questa esperienza in un esempio di eccellenza accademica, riconosciuta a livello nazionale.

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? Punti chiave Come hanno usato i satelliti Copernicus per studiare il Rutor?. Chi sono gli studenti che hanno trasformato il rischio dispersione in eccellenza?. Quali soluzioni concrete propone lo studio per gestire l'acqua in Valle d'Aosta?. Perché l'Agenzia Spaziale Europea ha scelto proprio questo progetto scolastico?.? In Breve Progetto svolto da ottobre a marzo con i docenti Luciani, Mauri e Venturino Clemente.. Analisi della superficie del ghiacciaio Rutor basata su dati raccolti dal 2016.. Collaborazione con Arpa per trasformare immagini Copernicus in modelli di gestione idrica.. Successo formativo per la classe 4^GARA che riduce il rischio di dispersione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ESA premia gli studenti del Manzetti: studio sul Rutor vincente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Comune premia gli studenti "eccellenti" del territorioGiovedì 23 aprile l’assessore all’istruzione Sandra Giolo e il sindaco Marcello Bano hanno premiato i migliori studenti di Noventa Padovana per i... Leggi anche: Sondalo premia il merito: 34 studenti ricevono le borse di studio 2026