Un attore che negli anni ’80 era noto per il ruolo in una serie televisiva molto seguita oggi svolge un lavoro diverso, consegnando pacchi tramite un servizio di consegna a domicilio. In un’intervista, l’attore ha dichiarato di non considerare questa fase della sua vita come una caduta, anche se riconoscono il suo volto per strada e i pagamenti non sono elevati. La sua esperienza mostra come sia cambiata la sua vita professionale rispetto al passato, senza entrare in dettagli sulla sua situazione finanziaria.

È l’ex volto di una popolare serie anni Ottanta, Casalingo Superpiù ( Who’s the Boss? il titolo originale), si chiama Danny Pintauro e oggi lavora come driver per Amazon Flex (il servizio con cui Amazon affida le consegne a driver indipendenti, cioè persone che usano la propria auto per consegnare pacchi). A raccontarlo è stato lui stesso in un’intervista a Fox News rilanciata da Page Six. L’attore, che nella serie interpretava Jonathan Bower accanto a Tony Danza e Alyssa Milano, ha spiegato di avere scelto il lavoro per Amazon soprattutto per la flessibilità con i provini: “C’è sempre stata una certa fascinazione verso gli attori che fanno lavori normali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero il volto di una serie famosissima negli anni ’80 e ora consegno pacchi Amazon. Una caduta in basso? Non credo. Ok, mi riconoscono per strada ma non ho una montagna di soldi”: parla Danny Pintauro

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