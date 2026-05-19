Ergastolo all' assassino di Anna Borsa il fratello della vittima | Dopo questi 4 anni resti con me ogni giorno

Dopo quattro anni dalla morte di Anna Borsa, il tribunale ha condannato all'ergastolo il fratello della vittima, accusato dell'omicidio. Durante la lettura della sentenza, l’uomo ha dichiarato che, nonostante il tempo trascorso, continuerà a essere vicino alla sorella ogni giorno. Da quando è avvenuto il delitto, i familiari hanno seguito ogni udienza con costanza, consapevoli della presenza dell’imputato a pochi metri di distanza. Il processo si è protratto nel tempo, mantenendo un ritmo che ha richiesto grande attenzione e concentrazione.

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