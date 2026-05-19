Erba alta anche nelle aree cani Fdi attacca palazzo Marino | Così è pericoloso

Da milanotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due rappresentanti di Fratelli d’Italia nel Municipio 7 hanno segnalato problemi legati alla presenza di erba alta e degrado in alcune aree della città, inclusi spazi destinati ai cani. Hanno accusato l’amministrazione comunale di una manutenzione insufficiente che rende quegli spazi pericolosi e poco curati. La denuncia si concentra sulla gestione del verde pubblico, ritenuta inadeguata, e ha suscitato critiche nei confronti del palazzo che governa la città.

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Erba alta e degrado, oltre a manutenzione giudicata insufficiente. È quanto hanno denunciato Stefano Gorgoglione, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio 7, e da Deborah Dell’Acqua, che puntano il dito contro la gestione del verde pubblico a Milano.Secondo gli esponenti del partito, a oltre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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