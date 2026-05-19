Sabato pomeriggio a Modena si è verificato un incidente che ha coinvolto una turista tedesca rimasta gravemente ferita. Tra le prime ad intervenire sul posto, c’era Viktoriya Prudka, infermiera di origini ucraine del Policlinico locale. La donna si trovava tra il caos e le urla, e ha assistito la turista senza gambe, rassicurandola dicendo che era in buone mani. La persona ferita, che aveva risposto con un cenno, è ora in fase di miglioramento e si valuta il suo eventuale rientro nel paese di origine.

Modena, 19 maggio 2026 – Tra le urla e il caos di sabato pomeriggio, Viktoriya Prudka, infermiera di origini ucraine del Policlinico di Modena, è stata tra le prime a soccorrere la turista tedesca gravemente ferita (in miglioramento, si valuta il rientro nel proprio Paese). Viktoriya, fuori servizio, si trovava in centro con la figlia per fare shopping, poi il boato. Davanti alla scena, l’infermiera non ha esitato a intervenire insieme ad altri sanitari presenti, e grazie a un tourniquet – dispositivo con laccio emostatico – messo a disposizione da un ufficiale dell’esercito fuori servizio, è riuscita a fermare l’emorragia. Oggi, il suo desiderio è di poter incontrare di nuovo la donna che ha soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Era senza gambe, intorno il caos. ‘Sono un’infermiera, sei in buone mani’. Lei mi ha guardato e ha risposto: anch’io”

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