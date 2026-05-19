L’epidemia di Ebola si sta diffondendo in alcune regioni della Repubblica Democratica del Congo e dell’Uganda, con il numero di decessi che ha raggiunto quota 100, secondo quanto comunicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In risposta all’aumento dei casi, sono stati rafforzati i controlli negli aeroporti, mentre le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione. La diffusione del virus ha portato a dichiarare lo stato di emergenza sanitaria globale.

L’epidemia di Ebola che sta colpendo alcune zone della Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda, riferisce l’OMS, è a tutti gli effetti un’ emergenza sanitaria globale. Il personale sanitario indica circa 400 casi sospetti, aumentano a 100 i decessi individuati attualmente. Malgrado il rischio per i cittadini americani rimanga basso, gli Stati Uniti hanno ugualmente scelto di intensificare i controlli per bloccare l’eventuale diffusione dell’Ebola. Controlli intensificati per prevenire la diffusione dell’Ebola. Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitense ha annunciato quelle che saranno le misure necessarie per la prevenzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Epidemia di Ebola, controlli estesi anche agli aeroporti. I decessi salgono a 100

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