Epatite A a Napoli raccolta cozze vietata solo a Nisida riapre Bacoli | ecco il nuovo piano di gestione del rischio
Nella regione Campania, la raccolta di cozze è stata vietata solo nell’area di Nisida a causa di un caso di epatite A, mentre nelle altre zone della costa di Napoli la situazione permette di riprendere le attività di mitilicoltura. Dopo un periodo di restrizioni, il piano di gestione del rischio è stato aggiornato e la raccolta è stata riaperta anche nella zona di Bacoli, lasciando quindi invariata l’attenzione sulla tutela sanitaria e sulla sicurezza alimentare.
La Regione Campania ha sbloccato la raccolta di mitili, come le cozze, in tutta la fascia costiera di Napoli. La raccolta resta vietata solo a Nisida, che resta classificata come Fase 1, più grave, per Epatite A. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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