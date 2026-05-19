Entra nel vivo la Festa del Libro Autori in scena sotto i portici
La Festa del Libro a Novellara prende il via con gli autori che si esibiscono sotto i portici e in diversi spazi del centro storico. L’evento prevede incontri, laboratori e mostre dedicati alla promozione della lettura e alla creatività. In questa edizione, una delle iniziative è dedicata a sostenere un progetto sull’autismo promosso dalla Pallacanestro Novellara. La manifestazione coinvolge cittadini e visitatori, offrendo momenti di confronto e attività culturali.
Entra nel vivo la Festa del Libro a Novellara, tra i portici e vari spazi del centro storico della cittadina, con l’obiettivo di contribuire al progetto sull’autismo avviato dalla Pallacanestro Novellara grazie a incontri, laboratori, mostre all’insegna della creatività. Una festa che nasce dall’incontro dell’attività dell’Associazione Ilde e l’Associazione Cuori di lana. Stasera alle 21 sotto i portici della piazza l’incontro con l’autore, con ospite Annamaria Giustardi insieme alle voci di Franco Ferrari e Monica Incerti Pregreffi, che intervengono sul tema "L’eccidio delle Reggiane nelle parole dei familiari". Domani alle 21 cena al Caffè La Rocca in collaborazione con "Vinoveritas", sul tema ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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