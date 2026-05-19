Entra nel vivo la Festa del Libro Autori in scena sotto i portici

La Festa del Libro a Novellara prende il via con gli autori che si esibiscono sotto i portici e in diversi spazi del centro storico. L’evento prevede incontri, laboratori e mostre dedicati alla promozione della lettura e alla creatività. In questa edizione, una delle iniziative è dedicata a sostenere un progetto sull’autismo promosso dalla Pallacanestro Novellara. La manifestazione coinvolge cittadini e visitatori, offrendo momenti di confronto e attività culturali.

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