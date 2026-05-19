Enrico Tiero rientra in Consiglio regionale | Un’esperienza che non auguro a nessuno

Enrico Tiero torna a far parte del Consiglio regionale dopo che il Tribunale del Riesame di Roma ha annullato gli arresti domiciliari, accogliendo il ricorso dei suoi avvocati. La sospensione decisa nei mesi precedenti viene così revocata e il politico di Fratelli d’Italia riprende le sue funzioni. La decisione del tribunale segna la fine della misura restrittiva, che era stata applicata in precedenza. Tiero aveva già dichiarato che questa esperienza non desidera riviverla.

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