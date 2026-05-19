Enrico Tiero rientra in Consiglio regionale | Un’esperienza che non auguro a nessuno
Enrico Tiero torna a far parte del Consiglio regionale dopo che il Tribunale del Riesame di Roma ha annullato gli arresti domiciliari, accogliendo il ricorso dei suoi avvocati. La sospensione decisa nei mesi precedenti viene così revocata e il politico di Fratelli d’Italia riprende le sue funzioni. La decisione del tribunale segna la fine della misura restrittiva, che era stata applicata in precedenza. Tiero aveva già dichiarato che questa esperienza non desidera riviverla.
Enrico Tiero rientra in Consiglio regionale. Dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Roma che ha revocato la misura degli arresti domiciliari, accogliendo il ricorso presentato dai legali del politico, decade per l’esponente pontino di Fratelli d’Italia anche la conseguente sospensione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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