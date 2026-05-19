Il 7 maggio scorso, una ragazza di 18 anni ha pubblicato un messaggio su Facebook chiedendo aiuto perché non si sentiva al sicuro. La giovane, di origine africana, ha raccontato di essere vittima di violenze da parte del padre, che la picchiava per convincerla a sposarsi. La segnalazione ha attirato l’attenzione di una volontaria attiva nel campo della tutela delle donne, che ha preso contatto con lei e ha facilitato il suo salvataggio. La ragazza è stata posta in un luogo sicuro e sono state avviate le procedure legali.

Ancona, 19 maggio 2026 – Una richiesta d’aiuto lanciata su Facebook l’ha messa in salvo. Era il 7 maggio quando una 18enne, di origine africana, aveva scritto sulla pagina ‘La sai l’ultima a Falconara’ che non si sentiva al sicuro. Il popolo del web aveva risposto consigliandole di chiamare Enrica Schettino, 33 anni, negoziante di Falconara, fondatrice di Un Punto Viola, realtà che ha creato sul territorio spazi sicuri nei negozi a cui le donne possono rivolgersi. Enrica Schettino, adesso che la giovane è al sicuro, ci racconta cosa è successo? "Le ho scritto in privato, in inglese, you are not alone (non sei sola, ndr ). Volevo farle capire subito che poteva fidarsi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Enrica, paladina antiviolenza: “Così ho salvato una ragazza che il padre picchiava perché si sposasse”

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