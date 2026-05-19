Energia Schlein | governo allo sbando chi ha imposto retromarcia?

Il governo si trova in difficoltà e appare in preda a confusione, secondo quanto dichiarato. Si discute ora su chi possa aver deciso di cambiare direzione riguardo alla mozione presentata dalla maggioranza al Senato. La situazione politica si presenta incerta, con confronti tra le forze di maggioranza e l’opposizione. La discussione si concentra sulla gestione delle questioni energetiche e sulle decisioni prese di recente. La crisi politica si accentua con il dibattito sulle responsabilità di eventuali retromarce.

Roma, 19 mag. (askanews) – Il govenro è “allo sbando” e sarebbe interessante sapere “chi ha imposto la retromarcia” sulla mozione presentata dalla maggioranza al Senato. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein: “Il governo Meloni è ormai allo sbando. Era il giugno del 2025, nemmeno un anno fa, quando Giorgia Meloni era venuta in Parlamento a spiegare al Paese quanto fosse necessario aumentare la spesa militare al 5% del Pil, solo per obbedire alle richieste di Donald Trump. Parliamo di almeno 445 miliardi in più nei prossimi 10 anni, in un Paese in cui 6 milioni di italiani rinuncia a curarsi a causa dei tagli alla sanità di questo governo”. “Da mesi – aggiunge – come opposizioni denunciamo l’irrealismo e il pericolo di quell’impegno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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