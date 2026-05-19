Enel fa shopping in Usa e cresce nel fotovoltaico

Enel ha ampliato le sue attività negli Stati Uniti, entrando nel mercato del fotovoltaico in Virginia e nelle Carolina. La società ha annunciato l'acquisizione di alcuni impianti e lo sviluppo di nuovi progetti nel settore delle energie rinnovabili. Questa decisione si inserisce in un piano di espansione nel settore delle fonti energetiche alternative nel paese. La compagnia ha specificato che l'obiettivo è aumentare la capacità di produzione di energia pulita e rafforzare la presenza nel mercato statunitense.

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L’operazione da 120 milioni segue quella di febbraio. Sarà finanziata tutta per cassa. Gli obiettivi del piano Enel cresce negli Stati Uniti ed entra nel mercato green di Virginia e Carolina. Una mossa in linea con la strategia del gruppo guidato da Flavio Cattaneo ( in foto ) che prevede la crescita della capacità di generazione da fonti rinnovabili anche attraverso l’acquisizione di asset già in esercizio (brownfield). Nel dettaglio, l’operazione realizzata attraverso Enel Green Power North America, poggia su un accordo con una utility statunitense per l’acquisizione di un portafoglio di sette impianti fotovoltaici operativi con una capacità installata complessiva di 270 MW e una produzione media annua da 0,4 TWh. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Enel fa shopping in Usa e cresce nel fotovoltaico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leonardo fa shopping in Uk e cresce nella cybersecurityLeonardo mette a segno un'altra acquisizione nella cybersecurity, questa volta nel Regno Unito. Leggi anche: Chiesi fa shopping in Usa, operazione KalVista da 1,9 mld di dollari Enel fa shopping in USA e cresce nel fotovoltaicoL’operazione da 120 milioni segue quella di febbraio. Sarà finanziata tutta per cassa. Gli obiettivi del piano ... msn.com Enel fa shopping in Australia e acquisisce asset rinnovabili per oltre un GigawattCampagna acquisti nelle rinnovabili in Australia per Enel. La jv paritetica Potentia Energy (Enel Green Power e Inpex) ha annunciato un accordo con i fondi Cvc Dif e Cbus Super per acquisire le quote ... milanofinanza.it FALEGNAMERIA G.G. S.N.C. DI ARMANDO GRECCHI E DARIO GELMINI - Results on X | Live Posts & Updates x.com