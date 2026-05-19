Enel cresce negli Usa ed entra in Virginia e Carolina

Enel ha annunciato l'espansione delle sue attività negli Stati Uniti, entrando nel mercato energetico di Virginia e delle Carolina. La società prevede di sviluppare progetti legati alle energie rinnovabili in queste regioni, ampliando così la propria presenza nel settore. L'ingresso in questi stati si inserisce nel piano di crescita aziendale e riguarda principalmente investimenti in impianti e infrastrutture per l'energia pulita. Nessun dettaglio sui tempi di realizzazione o sulle dimensioni degli investimenti.

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Enel cresce negli Stati Uniti ed entra nel mercato green di Virginia e Carolina, continuando nel mettere a terra la strategia del gruppo guidato da Flavio Cattaneo, la quale prevede la crescita della capacità di generazione da fonti rinnovabili anche attraverso l’acquisizione di asset già in esercizio. Reduce da un 2025 chiuso con conti sostanzialmente in crescita (il risultato netto ordinario ha raggiunto gli 1,9 miliardi di euro rispetto agli 1,8 miliardi del primo trimestre 2025) Enel aumenta dunque la sua presenza sul mercato a stelle e strisce. Nel dettaglio, l’operazione realizzata attraverso Enel Green Power North America, poggia su... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Enel cresce negli Usa ed entra in Virginia e Carolina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guerra USA-IRAN: 7 Azioni da Comprare SUBITO (e 10 da vendere) Sullo stesso argomento Leggi anche: Enel fa shopping in Usa e cresce nel fotovoltaico Leggi anche: Enel acquista 7 impianti fotovoltaici negli Usa, operazione da 120 milioni di euro Enel: rafforzata la presenza negli Usa con l’acquisizione di 270 MW di impianti solariL’operazione, siglata con una utility statunitense, prevede un corrispettivo e un enterprise value pari a circa 140 milioni di dollari, equivalenti a circa 120 milioni di euro, con un impatto sull’ind ... affaritaliani.it Draghi incalza un’Europa ormai sola: mercato interno, energia e IA per tornare a crescere • Con Usa e Cina che sfidano l'Europa, per garantire la crescita futura bisogna investire in IA e industria digitale, rafforzando difesa e mercato interno. x.com Enel fa shopping in Usa e cresce nel fotovoltaicoL’operazione da 120 milioni segue quella di febbraio. Sarà finanziata tutta per cassa. Gli obiettivi del piano ... ilgiornale.it