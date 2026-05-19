Emily in Paris trasloca in vendita il suo iconico appartamento nel cuore di Parigi
È stata messa in vendita l’appartamento che ha rappresentato l’abitazione iconica della protagonista della serie televisiva ambientata a Parigi. La sesta stagione della produzione, attualmente in fase di realizzazione, ha portato a questa decisione legata a uno dei luoghi più riconoscibili dello show. La serie, disponibile su Netflix, ha riscosso un notevole seguito e l’appartamento, situato nel centro della capitale francese, è diventato uno dei simboli più riconoscibili della narrazione.
I fan della serie Emily in Paris si sono appassionati alle avventure della protagonista del titolo. Ora che la sesta stagione è in lavorazione ci sono delle novità legate al successo Netflix che non riguardano solo la trama ma alcuni dei luoghi simbolo della serie. Quella che è stata la prima. 🔗 Leggi su Today.it
Emily in Paris Season 5 | Ending Scene Recap | Emily and Marcello Break Up | Nico Proposes to Mindy
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