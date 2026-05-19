Elvira Seminara ospite di Amici del libro | la scrittrice presenta Lunario dei giorni insonni
Uno degli ultimi appuntamenti della rassegna letteraria Amici del libro, organizzata all'oratorio di Santa Cita, dall'associazione Retablo in sinergia con la fondazione Riv, è in programma il 21 maggio, alle 18, con la scrittrice Elvira Seminara che presenterà il suo nuovo libro dal titolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Guidati dalle parole di Elvira Seminara e dal suo Lunario dei giorni insonni, abbiamo attraversato la notte, cercando di cogliere la natura e compreso che il dialogo con chi ci ha lasciato non si spezza mai davvero. Il modo migliore per onorare Mimmo sta propr facebook
In Ungheria, sul fiume Tisza, a maggio arriva un milione di libellule, e danzano insieme fino alla morte. Si accoppiano, fanno le uova e si spengono subito dopo. Vivono un giorno solo Elvira Seminara, Lunario dei giorni insonni @diconodioggi x.com
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