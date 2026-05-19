Elvira Seminara ospite di Amici del libro | la scrittrice presenta Lunario dei giorni insonni

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno degli ultimi appuntamenti della rassegna letteraria Amici del libro, organizzata all'oratorio di Santa Cita, dall'associazione Retablo in sinergia con la fondazione Riv, è in programma il 21 maggio, alle 18, con la scrittrice Elvira Seminara che presenterà il suo nuovo libro dal titolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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