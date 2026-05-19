Dopo cinque mesi dalla nascita della loro figlia, il comico e la modella hanno deciso di separarsi. La donna ha dichiarato di dover prendersi cura della figlia, lavorare e mantenere il proprio sostentamento senza il supporto del partner. Ha aggiunto che questa situazione le comporta molte difficoltà, sottolineando di affrontare tutto da sola. La separazione è avvenuta qualche tempo dopo la nascita della bambina, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle modalità.

Riferendosi ai commenti negativi ricevuti sul suo aspetto, Hewitt ha dichiarato: «Non è a questo che sto pensando ora, perché ho una bambina di cui prendermi cura, devo anche lavorare e guadagnare, e lo faccio da sola, il che è difficile». Nella sezione commenti, la modella ha poi sparso qualche ulteriore indizio, reagendo con un «Amen» al commento di chi affermava che «non stare con la propria partner nel periodo post-parto è un comportamento da perdente», e confermando poi di provvedere da sola alla stabilità finanziaria della figlia in risposta a un altro utente che diceva «Spero che tu non intenda dire che ti occuperai della parte finanziaria da sola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elsie Hewitt dopo la separazione da Pete Davidson: «Ho una figlia di cui prendermi cura, devo anche lavorare e guadagnare, e lo faccio da sola, il che è difficile»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elsie Hewitt Gets Real About Single Motherhood Reality After Pete Davidson Split

Sullo stesso argomento

“Che faccio? Vado a rubare? Mi sento in colpa, ma devo stare al GFVip per i soldi, devo guadagnare per operare mio figlio in America”: lo rivela Paola CarusoIl ritorno di Paola Caruso sul piccolo schermo, questa volta come concorrente del Grande Fratello Vip, si trasforma presto in un racconto personale e...

Klaebo dall’ospedale dopo la caduta in Coppa del Mondo: “Devo prendermi cura della testa”Il campione olimpico norvegese coinvolto in un incidente nella gara sprint di sci di fondo: ha sbattuto la nuca con violenza sulla superficie...

Elsie Hewitt dice che sta cercando una babysitter per sua figlia Scottie Rose, 5 mesi, dopo la separazione da Pete Davidson reddit

Elsie Hewitt dopo la separazione da Pete Davidson: Ho una figlia di cui prendermi cura, devo anche lavorare e guadagnare, e lo faccio da sola, il che è difficileA cinque mesi dalla nascita di Scottie Rose, il comico e la modella hanno separato le loro strade e, stando alle dichiarazioni di Hewitt, sembra che la situazione tra i due sia piuttosto tesa ... vanityfair.it

Pete Davidson diventerà papà. Chi è la fidanzata Elsie HewittLa modella e attrice ha annunciato la gravidanza sul suo profilo Instagram. Nel carosello di foto e video, tante pose dolci e divertenti con l'ex comico del Saturday Night Live Pete Davidson ed ... tg24.sky.it