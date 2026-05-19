Ella Enchanted diventa una serie Disney+ | Anne Hathaway torna come produttrice

Dopo vent'anni dalla sua uscita cinematografica, la storia di Ella Enchanted torna in una versione seriale su Disney+. Anne Hathaway, protagonista del film, assume anche il ruolo di produttrice. La nuova produzione mantiene l'ambientazione fiabesca e i personaggi principali, adattandoli per una narrazione più estesa. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming, con nuove puntate che approfondiscono gli eventi e i personaggi della storia originale. La produzione è affidata a Disney+ e coinvolge un team di sceneggiatori e registi.

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A vent’anni dal film originale, Ella Enchanted torna sotto i riflettori in formato seriale. Disney+ ha ufficialmente avviato lo sviluppo di una serie ispirata al lungometraggio del 2004 e al romanzo Premio Newbery Honor del 1997 di Gail Carson Levine, con una novità di peso: Anne Hathaway, protagonista del film originale, sarà coinvolta come executive producer. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Miramax Television e Paramount Television Studios già partner nel progetto Cop Land di James Mangold con la sceneggiatura affidata a Ilana Wolpert, nota per la commedia romantica Anyone But You e per il suo esordio proprio su Disney+ con High School Musical: The Musical: The Series. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Ella Enchanted diventa una serie Disney+: Anne Hathaway torna come produttrice ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FROZEN Live Action (2026) | Amanda Seyfried, Anne Hathaway, Chris Evans | Concept Trailer Sullo stesso argomento Ella Enchanted: il film con Anne Hathaway diventerà una serie tvDisney+ ha annunciato lo sviluppo del progetto per il piccolo schermo che verrà prodotto dall'attrice premio Oscar Anne Hathaway. Dwayne Johnson, Anne Hathaway e Bob Iger tra le nuove Leggende DisneyLo studio ha annunciato i nomi delle star del mondo del cinema, della tv e della musica che verranno celebrate dallo studio. Ella Enchanted risorge in chiave magica: dopo Il Diavolo Veste Prada 2 Anne Hathaway torna nel regno incantato. La svolta di Disney+ dopo il filmElla Enchanted potrebbe tornare su Disney+ non come film ma come serie tv: Anne Hathaway sarà la produttrice esecutiva del progetto, chi ci sarà nel cast? libero.it Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella diventa serie TV su Disney+Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella diventa serie TV su Disney+. Anne Hathaway coinvolta come produttrice esecutiva ... tvserial.it