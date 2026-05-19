Elezioni volata finale | Nicola Fratoianni Si-Avs giunge nelle Marche per sostenere i candidati di centrosinistra

Il segretario nazionale di un partito di sinistra sarà domani nelle Marche per un tour elettorale. L’obiettivo è sostenere le liste di un’alleanza tra due forze politiche e i candidati sindaci di centrosinistra in vista delle prossime elezioni. La visita si inserisce nelle ultime fasi della campagna elettorale, che vede un impegno diretto di diversi esponenti politici nelle regioni coinvolte. La presenza del leader si concentrerà su incontri con candidati e sostenitori locali.

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