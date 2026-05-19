Elezioni volata finale | Nicola Fratoianni Si-Avs giunge nelle Marche per sostenere i candidati di centrosinistra
Il segretario nazionale di un partito di sinistra sarà domani nelle Marche per un tour elettorale. L’obiettivo è sostenere le liste di un’alleanza tra due forze politiche e i candidati sindaci di centrosinistra in vista delle prossime elezioni. La visita si inserisce nelle ultime fasi della campagna elettorale, che vede un impegno diretto di diversi esponenti politici nelle regioni coinvolte. La presenza del leader si concentrerà su incontri con candidati e sostenitori locali.
ROMA – Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni sarà domani, mercoledì 20 maggio, nelle Marche per un tour elettorale a sostegno delle liste di Alleanza Verdi Sinistra e dei candidati sindaci di centrosinistra.Nella nostra provincia il co-portavoce di Alleanza Verdi Sinistra. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Pistoia, Fratoianni in piazza per sostenere Capecchi e AVS? Punti chiave Come influirà la presenza di Fratoianni sul voto del prossimo weekend? Quali sono le proposte concrete di Capecchi per il tessuto...
Centrosinistra, Fratoianni (Avs): "Finito tempo tatticismi, serve unità "Alla presentazione del libro di Giuseppe Conte per una prova di campo largo? “Non c’è bisogno di fare le prove.