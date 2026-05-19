Due sindaci della provincia hanno rivolto un appello ai loro colleghi affinché si lavori insieme per eleggere un nuovo presidente dell’ente di via Gramsci. Nell’invito, rivolto sia ai primi cittadini che ai consiglieri comunali, si sottolinea la necessità di un percorso condiviso per arrivare a una scelta unitaria. L’obiettivo è favorire un’elezione che coinvolga tutta la comunità locale, evitando divisioni e puntando a un confronto aperto tra le diverse forze politiche del territorio.

Invito congiunto dei sindaci Antonio Sebastianelli e Marco Moscatelli ai propri colleghi primi cittadini e ai consiglieri comunali dell’intera provincia perché si dia vita a un percorso unitario per l’elezione del nuovo presidente dell’ente di via Gramsci. Il 12 luglio, infatti, si sceglierà il successore di Giuseppe Paolini (che va verso la fine del suo secondo e ultimo mandato) e a settembre, dalle urne (anche in questo caso, come per il presidente, voteranno i sindaci e i consiglieri comunali), scaturirà il nuovo consiglio provinciale. Quest’ultimo avrà una durata di 24 mesi, mentre il presidente rimarrà in carica per 4 anni. "In vista di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni provinciali, l’appello: "Serve un presidente condiviso"

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