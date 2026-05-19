Durante le elezioni comunali a Massa Lubrense, sono state sollevate critiche riguardo a un endorsement pubblico rivolto a un candidato sindaco. Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha commentato che tale sostegno risulta inquietante e che i silenzi di alcuni esponenti politici risultano imbarazzanti. La vicenda ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini, mentre altri hanno espresso dubbi sulla trasparenza delle relazioni tra i diversi attori coinvolti. La campagna elettorale prosegue con queste tensioni che si fanno sempre più evidenti.

Tempo di lettura: 2 minuti “L’endorsement pubblico al candidato sindaco Lello Staiano da parte di soggetti notoriamente pregiudicati, già richiamati nella relazione della commissione di accesso nell’ambito della procedura di ispezione del Comune di Sorrento e sui quali è stato dedicato un capitolo intero, rappresenta un fatto politicamente gravissimo e profondamente inquietante. Non si tratta di un sostegno qualsiasi o una vicinanza imbarazzante. Quando determinate figure, sulle quali gravano ombre pesanti e che sono state oggetto di approfondimenti istituzionali così delicati, scelgono apertamente di schierarsi, la politica ha il dovere morale e pubblico di reagire con chiarezza assoluta, senza ambiguità né silenzi tattici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni Massa Lubrense, Auriemma (M5S): “Endorsemente inquietanti e silenzi imbarazzanti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Carabinieri sequestrano un cantiere nella villa di Sting a Massa LubrenseTempo di lettura: < 1 minutoAppartiene a Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, ex leader del gruppo britannico dei Police, la villa di Massa...

Massa Lubrense, sequestrato cantiere nella villa di Sting: multe per 26mila euroNel corso dei controlli, i militari hanno riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, denunciando l’amministratore...

Elezioni Comunali 2026 a Massa Lubrense, Staiano e Pollio i candidati: c’è il dietrofront della viceTra un mese Massa Lubrense avrà un nuovo sindaco. Il 24 e 25 maggio gli elettori saranno chiamati a scegliere il successore di Lorenzo Balducelli, il compianto primo cittadino scomparso un anno fa. Da ... ilmattino.it

Elezioni Massa Lubrense 2026. Il programma di Azione in Comune, stasera la presentazione della listaPubblichiamo di seguito il programma integrale della lista Azione in Comune che sostiene la candidatura a sindaco di Massa Lubrense di Michele Pollio ... sorrentopress.it