Elezioni l'elenco dei 28 impresentabili trovati dall'Antimafia nelle liste | i nomi e i partiti

La commissione parlamentare Antimafia ha individuato 28 candidati impresentabili nelle liste per le prossime elezioni comunali che si terranno il 24 e 25 maggio. Questa lista include nomi di candidati di diversi partiti, considerati non idonei a partecipare alla competizione elettorale secondo le verifiche condotte dall’organismo. L’elenco è stato reso pubblico e riguarda persone coinvolte in procedimenti giudiziari o condannate, che non soddisfano i requisiti richiesti per la candidatura.

La commissione parlamentare Antimafia ha individuato 28 candidati impresentabili alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Si tratta di candidati sindaci o consiglieri che hanno procedimenti giudiziari a carico o che (nel caso dei Comuni sciolti per mafia) hanno già ricoperto una carica. Ecco l'elenco completo con i nomi e i partiti di appartenenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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