Elezioni Lecco 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Le elezioni amministrative a Lecco si terranno nel fine settimana del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno. Le consultazioni riguarderanno l’elezione dei rappresentanti comunali e si svolgeranno in diversi seggi aperti durante le giornate indicate. I cittadini sono chiamati a recarsi alle urne in orari stabiliti, con modalità che saranno comunicate nelle prossime settimane. La data e le modalità di voto sono state confermate ufficialmente dalle autorità locali.

Il 24 e 25 maggio 2026 ci saranno le elezioni amministrative a Lecco. In caso di ballottaggio, si voterà il 7 e 8 giugno. I seggi sono aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ELEZIONI PROVINCIALI 2026, LE PAROLE DELLO SFIDANTE DI HOFMANN FABIO VERGANI DOPO LO SCRUTINIO

Sullo stesso argomento

Elezioni Prato 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioDomenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 a Prato si vota per il rinnovo del consiglio comunale.

Elezioni Fermo 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioDomenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per il sindaco di Fermo.

Elezioni Lecco 2026: Confapi Lecco Sondrio incontra i candidati sindaco lecconotizie.com/economia/lecco… via @Lecco Notizie x.com

Elezioni Lecco 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioIl 24 e 25 maggio 2026 ci saranno le elezioni amministrative a Lecco. In caso di ballottaggio, si voterà il 7 e 8 giugno. I seggi sono aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Leggi t ... fanpage.it

Elezioni comunali a Lecco, chi sono i candidati sindacoIntanto, una panoramica: quest’anno la tornata delle elezioni amministrative - per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario - è in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 mag ... tg24.sky.it