Elezioni Lecco 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni amministrative a Lecco si terranno nel fine settimana del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno. Le consultazioni riguarderanno l’elezione dei rappresentanti comunali e si svolgeranno in diversi seggi aperti durante le giornate indicate. I cittadini sono chiamati a recarsi alle urne in orari stabiliti, con modalità che saranno comunicate nelle prossime settimane. La data e le modalità di voto sono state confermate ufficialmente dalle autorità locali.

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Il 24 e 25 maggio 2026 ci saranno le elezioni amministrative a Lecco. In caso di ballottaggio, si voterà il 7 e 8 giugno. I seggi sono aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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