Elezioni la Dc di Rotondi illustra i sette punti che possono cambiare Reggio Calabria
In vista delle prossime elezioni, un esponente politico della Democrazia Cristiana ha presentato sette proposte pensate per modificare il quadro della città di Reggio Calabria. Durante un incontro pubblico, sono stati illustrati i punti principali che intendono guidare il cambiamento, focalizzandosi su temi che riguardano lo sviluppo e l’amministrazione locale. La discussione si è concentrata sull’importanza di superare le polemiche, puntando invece su proposte concrete e sulla capacità di affrontare le sfide della città.
Reggio Calabria non ha bisogno di polemiche sterili. Ha bisogno di visione, idee, competenza e coraggio. Ed è esattamente questo il messaggio forte, chiaro e straordinariamente concreto emerso dal grande evento politico svoltosi presso l’Auditorium UniReggio, gremito in ogni ordine di posto da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Sullo stesso argomento
Comunali, Rotondi: "La DC pronta a scrivere una nuova pagina con Reggio Calabria al centro"Reggio Calabria torna protagonista della scena politica nazionale con il grande ritorno della Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi, pronta a...
Ritorno della DC a Reggio: Rotondi rilancia con CannizzaroLunedì 20 aprile 2026, l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria ospita la conferenza stampa che segna il rientro ufficiale della Democrazia Cristiana...
Tra pochi minuti sarò con CANNIZZARO , candidato sindaco di Reggio Calabria: ecco i sette punti programmatici che la Dc affida al governo che cambierà Reggio Calabria facebook
Elezioni comunali Reggio Calabria, la Rete dei Comitati di quartiere incontra i candidati sindacoLa Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria, come annunciato in occasione della Conferenza stampa per la presentazione del Regolamento comunale sui Comitati di quartiere, ufficializza con il ... strettoweb.com
Elezioni Comunali di Reggio Calabria, Cesa (UdC): La città ha bisogno di una svoltaIl presidente dell'Unione di Centro Lorenzo Cesa Reggio Calabria ha bisogno di una svolta Cannizzaro ottimo candidato ... giornaledicalabria.it