Le elezioni comunali rappresentano un momento chiave per i cittadini di una città, coinvolgendo la scelta dei rappresentanti che amministreranno il territorio nei prossimi anni. In questa tornata elettorale, si sono svolte le procedure di voto e lo spoglio delle schede, con i risultati ufficiali che sono stati comunicati nelle ultime ore. La partecipazione degli elettori e le preferenze espresse saranno determinanti per la composizione del prossimo consiglio comunale e per individuare il nuovo sindaco.

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Elezioni comunali del 24 e 25 maggio

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