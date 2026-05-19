Elezioni amministrative la deputata Rosaria Tassinari scende in campo a sostegno dei candidati di Forza Italia

Una deputata ha partecipato a una serie di eventi sul territorio per supportare i candidati di un partito politico alle prossime elezioni comunali. Durante la giornata, si è spostata tra diverse località della Romagna, incontrando imprese, lavoratori e rappresentanti di realtà produttive. L’obiettivo principale è stato quello di rafforzare la presenza del partito in vista delle votazioni e ascoltare le esigenze delle diverse realtà locali coinvolte. La visita si è svolta senza incidenti o episodi di rilievo.

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