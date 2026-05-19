Elezioni amministrative la deputata Rosaria Tassinari scende in campo a sostegno dei candidati di Forza Italia
Una deputata ha partecipato a una serie di eventi sul territorio per supportare i candidati di un partito politico alle prossime elezioni comunali. Durante la giornata, si è spostata tra diverse località della Romagna, incontrando imprese, lavoratori e rappresentanti di realtà produttive. L’obiettivo principale è stato quello di rafforzare la presenza del partito in vista delle votazioni e ascoltare le esigenze delle diverse realtà locali coinvolte. La visita si è svolta senza incidenti o episodi di rilievo.
Una giornata sul territorio per sostenere i candidati di Forza Italia alle prossime elezioni comunali, ma anche per incontrare imprese, lavoratori e realtà produttive della Romagna. È questo il senso della visita che ha visto protagoniste la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Referendum, Tassinari (Fi): occasione imperdibile per giustizia piu equa
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