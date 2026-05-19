Elezioni a Salerno Zambrano | Funicolari e Seminario per via Laspro no costruzioni in Piazza Alario e al porto
Nelle recenti dichiarazioni, un rappresentante locale ha espresso preoccupazioni riguardo alla viabilità e alla visibilità di alcune zone della città. Ha sottolineato che l’area intorno alle funicolari e al Seminario presenta difficoltà di accesso e percezione, attribuendole a problemi di isolamento e di traffico. Allo stesso tempo, ha annunciato il no a nuove costruzioni in Piazza Alario e nel porto, evidenziando che queste aree sono soggette a priorità diverse. La discussione si inserisce nel quadro delle prossime elezioni comunali.
“Questa zona ha un grosso problema di visibilità dovuta a isolamento, un’idea di viabilità difficile che è radicata nelle menti dei cittadini”. Lo ha dichiarato il candidato a sindaco del centro Armando Zambrano, sostenuto dalle liste civiche Noi Popolari Riformisti-Udc, Oltre in Azione e Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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