Elettrico a buon mercato La sfida di Stellantis

Un dirigente di Stellantis si appresta a riorganizzare la presenza del gruppo in Europa, con un focus particolare sulla strategia legata ai veicoli elettrici. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel settore automobilistico, con l’obiettivo di adattarsi alle nuove richieste di mercato e normative ambientali. La mossa coinvolge diverse attività del gruppo e potrebbe influenzare le future scelte di produzione e distribuzione nel continente. La questione rimane centrale nel panorama dell’industria automobilistica europea.

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Antonio Filosa si prepara a ridisegnare Stellantis in Europa. Partendo da una mossa che porta in dote un duplice valore. Primo, rilanciare uno degli stabilimenti italiani più strategici per il costruttore, quello campano di Pomigliano, fucina dell’auto più popolare degli ultimi 15 anni in Italia, la Panda. E, secondo, rispondere alla sfida cinese della mobilità elettrica, oggi sotto l’insegna, tra tutte, di Byd. Ecco dunque spiegato, quando mancano meno di due giorni alla presentazione del primo piano industriale recante la firma del ceo Filosa, in programma ad Auburn Hills, nel Michigan, il progetto E-Car. Ovvero un’auto elettrica, compatta ed economicamente accessibile. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Elettrico a buon mercato. La sfida di Stellantis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stellantis: il motore Hurricane sfida l’elettrico con 325 CVIl 12 marzo 2026, il settore automotive italiano riceve una boccata di ossigeno inaspettata con l’arrivo del motore Hurricane di Stellantis. Stellantis, il futuro di Pomigliano è elettrico: la nuova e-car verrà prodotta dal 2028Stellantis produrrà nello stabilimento di Pomigliano le nuove e-car, auto elettriche compatte ed economicamente accessibili. Non americani, qual è lo standard di mercato e l'intervallo minimo accettabile per un'auto elettrica nel vostro paese? reddit Piccole è bello: il mercato Ue delle mini auto elettriche crescerà del 125% in 7 anni. Ecco perchéROMA – La nuova offerta di auto elettriche piccole e a buon mercato promossa dalla Commissione Ue quanto contribuirà alla crescita del mercato nei prossimi anni? Dal punto di vista quantitativo è ... repubblica.it Il mercato auto corre: ad aprile +11,6%, le elettriche raddoppiano grazie agli incentiviLe agevolazioni continuano a produrre effetti sulle targhe, ma un contributo lo fornisce anche il canale del noleggio ... quattroruote.it