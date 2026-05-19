Elenchi regionali per il ruolo 2026 | quando si perde la posizione nella graduatoria di merito di partenza
Sono state aperte le iscrizioni per gli elenchi regionali relativi al ruolo 2026, con la possibilità di presentare domanda fino al 25 maggio alle ore 23. Si tratta di una procedura che permette di aggiornare le proprie posizioni nelle graduatorie di merito di partenza. È importante rispettare questa scadenza per assicurarsi di rimanere nella graduatoria di riferimento. La procedura interessa coloro che desiderano confermare o modificare la propria posizione prima dell’inizio delle assegnazioni.
Elenchi regionali per il ruolo 2026, rispondiamo ai vostri quesiti. La domanda può essere presentata entro il 25 maggio ore 23.59 e va intesa come una possibilità aggiuntiva rispetto allo scorrimento ordinario delle graduatorie di merito dei concorsi ammessi, in relazione alle modalità di assunzione per ciascuno di essi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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