Elenchi regionali come avverranno le assunzioni Non sbagliate a scegliere la regione Ecco le fasi successive Il Punto di Giuseppe Semeraro
Il 25 maggio scadranno le domande per l’iscrizione ai nuovi elenchi regionali riservati agli idonei dei concorsi scuola. Le modalità di assunzione in queste liste prevedono che, una volta raccolte tutte le domande, le regioni procederanno con le verifiche e l’aggiornamento delle liste. Le assunzioni successive si baseranno su queste graduatorie, che saranno utilizzate per coprire eventuali posti vacanti o disponibili in diverse aree del paese. Le fasi successive saranno comunicate alle istituzioni coinvolte.
Scadranno il 25 maggio le istanze per l’inserimento nei nuovi elenchi regionali destinati agli idonei dei concorsi scuola. A fare il punto sulle procedure è stato Giuseppe Semeraro durante il “ Question Time ” condotto da Andrea Carlino, soffermandosi sia sul funzionamento degli elenchi sia sulle successive operazioni legate a supplenze, continuità sul sostegno e 150 preferenze. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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