Elenchi regionali come avverranno le assunzioni Non sbagliate a scegliere la regione Ecco le fasi successive Il Punto di Giuseppe Semeraro

Il 25 maggio scadranno le domande per l’iscrizione ai nuovi elenchi regionali riservati agli idonei dei concorsi scuola. Le modalità di assunzione in queste liste prevedono che, una volta raccolte tutte le domande, le regioni procederanno con le verifiche e l’aggiornamento delle liste. Le assunzioni successive si baseranno su queste graduatorie, che saranno utilizzate per coprire eventuali posti vacanti o disponibili in diverse aree del paese. Le fasi successive saranno comunicate alle istituzioni coinvolte.

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