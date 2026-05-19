Electrolux il sindaco Montesel rappresenterà il territorio al tavolo della trattativa

Il 19 maggio si è tenuto un incontro tra i 28 sindaci dei comuni dell’area dell’ex Ulss 7, dedicato alla questione in discussione. Al termine della riunione, è stata condivisa la richiesta di inserire un rappresentante del territorio nel tavolo di trattativa. È stato deciso che il sindaco di una delle municipalità di riferimento prenderà parte come rappresentante ufficiale. Electrolux è coinvolta nel dibattito, senza che siano stati forniti dettagli specifici sui contenuti trattati.

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