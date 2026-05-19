El Koudri vescovo di Modena | Chiaramente gli si andrà incontro
Sabato scorso, a Modena, un uomo ha investito diversi pedoni con un veicolo, causando gravi ferite e l’amputazione delle gambe a una turista tedesca. Tra i feriti si contano anche altre persone in condizioni critiche. L’autore dell’incidente è stato identificato come un cittadino italiano, secondo quanto riferito dal vescovo di Modena, che ha anche affermato che l’uomo “chiaramente gli si andrà incontro”. La vicenda sta suscitando grande attenzione nell’ambiente locale e tra le autorità.
L’uomo che sabato ha falciato i pedoni a Modena, provocando l’amputazione delle gambe a una turista tedesca e altri feriti gravissimi, Salim El Koudri, “è un italiano. Quindi come ha notato anche il ministro dell’Interno rispondendo a quello dei Trasporti, non aveva problemi di permessi di soggiorno. Il punto secondo me non è tanto quello delle prime o seconde generazioni. È proprio quello di intercettare quelle persone che creano attorno a sé delle isole. E magari non partecipano più alla comunità religiosa, ma neanche alla comunità che fa sport, o musica. Si isolano, ecco questa mi pare la causa”. A spiegarlo, in una intervista a Repubblica, è il vescovo di Modena monsignor Erio Castellucci. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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