El Koudri vescovo di Modena | Chiaramente gli si andrà incontro

Sabato scorso, a Modena, un uomo ha investito diversi pedoni con un veicolo, causando gravi ferite e l’amputazione delle gambe a una turista tedesca. Tra i feriti si contano anche altre persone in condizioni critiche. L’autore dell’incidente è stato identificato come un cittadino italiano, secondo quanto riferito dal vescovo di Modena, che ha anche affermato che l’uomo “chiaramente gli si andrà incontro”. La vicenda sta suscitando grande attenzione nell’ambiente locale e tra le autorità.

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