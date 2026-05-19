Educazione nelle scuole | Perugia lancia il protocollo sulla cultura del rispetto
A Perugia è stato firmato un accordo volto a promuovere l'educazione al rispetto tra gli studenti delle scuole. L'iniziativa riguarda un protocollo che coinvolge diverse istituzioni e mira a sensibilizzare i giovani su temi legati ai comportamenti corretti e all'importanza di valori civili. L'atto è stato siglato in presenza di rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle autorità locali, sottolineando l'intento di rafforzare la cultura del rispetto tra le nuove generazioni.
A Perugia è stato firmato un accordo fondamentale per promuovere l'educazione al rispetto tra i giovani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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