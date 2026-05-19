Educazione alimentare | il successo di imMENSAmente

È stato presentato il progetto imMENSAmente, un percorso di educazione alimentare rivolto a promuovere il valore del cibo sano. L’iniziativa si concentra sulla sensibilizzazione delle persone attraverso attività e materiali informativi, con l’obiettivo di favorire scelte alimentari più consapevoli. Sono coinvolte diverse scuole e realtà locali che hanno aderito al programma. La proposta si sviluppa in incontri e laboratori pratici, con l’intento di diffondere conoscenze relative a un’alimentazione corretta e bilanciata.

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Cosa: Il progetto di educazione alimentare imMENSAmente, un percorso strutturato per riscoprire il valore del cibo sano.. Dove e Quando: Attivo nel Municipio II di Roma Capitale, avviato nel 2022 e in corso fino a dicembre 2026.. Perché: Per trasformare la refezione in uno spazio educativo, promuovendo sostenibilità, riduzione degli sprechi e attenzione alle diete speciali.. L’abitudine sempre più diffusa tra i bambini di oggi di consumare prevalentemente cibi confezionati e altamente standardizzati rappresenta una delle sfide più delicate per il benessere delle nuove generazioni. In questo scenario, la necessità di far conoscere le materie... 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Educazione alimentare: il successo di imMENSAmente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scuola, Saverino (Pd): “Operativo il fondo regionale per l'educazione alimentare”“Diventa operativo l’emendamento presentato e approvato nell’ultima legge di bilancio in cui chiedevo lo stanziamento di un fondo da 100 mila euro... Tra educazione alimentare e sport. Gli studenti a scuola di benessereAll’istituto Mapelli di Monza presentato il toolkit didattico “Move-Eat Better” di Fondazione Valter Longo, realizzato nell’ambito del programma... Educazione alimentare nelle scuole. Gli studenti festeggiano ’di gusto’. Ad Artemisia l’evento di fine annoCentinaia di ragazze e ragazzi dell’infanzia e della primaria coinvolti nei progetti ’anti-spreco’. Sarti: Aiutano le nuove generazioni a sviluppare abitudini sane che spesso durano per tutta la vita ... lanazione.it Successo alimentare delle lumache: hanno bisogno di poco spazio, non sono esigenti in termini di condizioni di vita e #alimentazione come altri animali produttori di carne, ma soprattutto producono carne con grande efficienza e minimo impatto ambientale. x.com Educazione alimentare e free from – Dottoressa Fabiana VeneziaL’educazione alimentare è oggi uno degli strumenti più potenti per aiutare i consumatori a fare scelte consapevoli, soprattutto in un mercato dove i prodotti free from (senza glutine, senza lattosio, ... microbiologiaitalia.it