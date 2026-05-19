Educare alla libertà
Un evento organizzato dall’Associazione Culturale Italica coinvolge diverse realtà del territorio per discutere di educazione e futuro. I relatori affronteranno domande legate alla formazione dell’individuo: quale tipo di uomo si vuole formare attraverso l’educazione e quali capacità dovrebbe sviluppare. L’appuntamento si inserisce in un percorso di confronto che mira a riflettere sui valori e sugli obiettivi dell’educazione contemporanea. La discussione si concentra su come preparare persone libere e consapevoli per il domani.
In collaborazione con altre associazioni del territorio, L'Associazione Culturale Italica organizza un evento dedicato all’educazione, in cui i relatori risponderanno a domande fondamentali per il futuro della nostra società:1) Quale uomo l’educazione intende oggi plasmare?Un uomo libero, capace. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Educare alla libertà: investimento vs appartamenti
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