Negli ultimi anni il settore dell’editoria ha affrontato diverse difficoltà, con un aumento significativo del numero di libri pubblicati e un conseguente calo delle vendite. Una delle questioni più dibattute riguarda il fatto che circa due terzi della spesa complessiva per l’editoria vengono destinate a libri già pubblicati, lasciando poco spazio ai nuovi titoli. Al tempo stesso, si discute sull’effetto dei premi letterari sulla qualità delle opere, senza che siano stati ancora chiariti i legami tra riconoscimenti e contenuti pubblicati.

? Domande chiave Perché il 66% della spesa editoriale non riguarda i nuovi libri?. Come fanno i premi letterari a influenzare la qualità delle opere?. Chi sta pagando il prezzo del calo dei sussidi pubblici?. Quali rischi corrono le piccole case editrici davanti ai grandi gruppi?.? In Breve Il 66% della spesa editoriale deriva da titoli già presenti nel catalogo storico.. Le piccole case editrici registrano cali tra il 6,5% e il 9,7% nel 2025.. Gli acquisti dei neo-diciottenni sono scesi da 97,5 a 39,5 milioni di euro.. Il Premio Strega ha ricevuto 79 candidature per selezionare solo 12 finalisti..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Editoria in crisi: troppi libri pubblicati e vendite in calo costante

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