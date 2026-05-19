Edenlandia tante attrazioni e divertimento con il Magic Pass a prezzi scontati

Nel cuore di Napoli si trova Edenlandia, un parco divertimenti che offre numerose attrazioni per tutte le età. La struttura propone il Magic Pass, un biglietto che consente di accedere a più attrazioni a prezzi scontati rispetto al biglietto singolo. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile l’ingresso alle diverse aree del parco, facilitando la partecipazione di famiglie e visitatori. Edenlandia continua a essere una meta frequentata da chi cerca divertimento e ricordi d’infanzia.

Immersa nel cuore pulsante di Napoli, Edenlandia è molto più di un semplice parco divertimenti: è un’oasi di gioia dove i ricordi d’infanzia rivivono e si tramandano.Nato con l’ambizione di essere un ponte tra generazioni, Edenlandia ha aperto i suoi cancelli per la prima volta nel 1965. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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