Le forze di polizia in Ecuador hanno segnalato che la 'ndrangheta utilizza società legali per il traffico di droga. Le autorità stanno indagando su come queste aziende possano nascondere i proventi derivanti dalla cocaina. Sono in corso accertamenti sui canali attraverso cui i cartelli sudamericani trasferiscono i fondi in Europa. Le indagini si concentrano sulle modalità di gestione dei flussi finanziari tra le varie realtà coinvolte nel traffico di droga.

? Punti chiave Come fanno le società legali a nascondere i proventi della cocaina?. Chi gestisce i flussi finanziari tra i cartelli sudamericani e l'Europa?. Perché la provincia di El Oro è diventata un nodo strategico?. Quali settori economici sono più esposti all'infiltrazione della mafia calabrese?.? In Breve La provincia di El Oro funge da snodo tra cartelli sudamericani e criminalità albanese.. Interpol monitora la presenza della mafia calabrese in oltre 84 Paesi mondiali.. Operazione Costa evidenzia la pressione di gruppi colombiani e cartello di Sinaloa.. L'infiltrazione societaria distorce la concorrenza leale nel settore logistico di El Oro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ecuador, allarme polizia: la ‘ndrangheta usa società per il narcotraffico

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