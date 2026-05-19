In un contesto in cui il controllo dell’informazione e le restrizioni sulla libertà di stampa sono spesso al centro del dibattito, si osserva come le manifestazioni di censura si intreccino con le azioni di repressione. In diversi paesi, le autorità adottano misure che limitano l’accesso a determinati contenuti, spesso sostenendo che si tratti di tutela della sicurezza. Mentre alcuni giornalisti si impegnano a rispettare le regole, altri si trovano a dover affrontare conseguenze legali o pressioni, con un impatto sulla libertà di informazione.

Chi non fa, non falla, dice il proverbio. Anche nei giornali sono frequenti gli errori, ma basta correggersi e amici come prima. CORREZIONE. Venerdì scorso abbiamo sostenuto che escludere la Russia dalla Biennale è arbitrario, poiché molti altri Stati presenti alla Biennale sono autoritari, repressivi o coinvolti in guerre; e dunque, se si applicasse quel criterio, “resterebbe solo la Svizzera”. Questa conclusione, un classico ragionamento per assurdo, poggiava però su una serie di confusioni logiche e fattuali. 1) Nel dibattito sulla Biennale non si sostiene che la Russia debba essere esclusa perché autoritaria, ma perché è oggetto di procedimenti internazionali legati a crimini di guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco un classico ragionamento per assurdo su Russia, censura e repressione

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