Negli ultimi anni, gli attacchi con veicoli contro civili sono diventati una modalità ricorrente associata ad alcuni gruppi che rivendicano il terrorismo islamico. In questa dinamica, diverse autorità hanno documentato episodi in cui veicoli sono stati utilizzati come armi contro obiettivi affollati. È in corso un'indagine per chiarire i motivi che hanno portato un individuo a compiere un gesto violento di questo tipo. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di attacchi simili avvenuti in diverse parti del mondo.

In attesa di conoscere con maggior chiarezza i motivi che hanno spinto Salim El Koudri a compiere il suo gesto efferato, è bene dare le coordinate storiche di questo tipo di attacco contro la popolazione civile. Negli ultimi anni, le immagini di camion che sfrecciano tra folle in festa sono diventate un incubo ricorrente dell'era del terrorismo globale. Non bombe sofisticate né armi da fuoco costose, solo un veicolo comune, guidato da un uomo solo, che basta a seminare morte e distruzione. Gli attacchi car ramming o vehicular ramming attacks rappresentano l'evoluzione più crudele della guerra asimmetrica. Economici, accessibili e difficili da prevenire, sono diventati l'arma preferita del jihadismo contemporaneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco le ruote della jihad: gli attacchi con veicoli e il legame con il terrorismo islamico

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