Ecco dove vivono i fiorentini più ricchi

Da firenzetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi dodici mesi, i redditi dei residenti a Firenze hanno mostrato variazioni significative. Alcuni hanno registrato una diminuzione di 280 euro rispetto all’anno precedente, mentre altri hanno aumentato il proprio reddito di 1.636 euro. In alcuni casi, si è verificato un incremento del 5,7 per cento rispetto all’anno precedente. Questi dati riguardano le differenze economiche tra i cittadini della città, senza considerare altri fattori. La distribuzione delle risorse evidenzia le disparità tra le diverse aree e fasce di reddito.

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C'è chi rispetto all'anno passato ha perso 280 euro, chi ne ha guadagnate 1.636 in più e chi ha visto il proprio reddito crescere del 5,7%. E anche se in media chi vive all'ombra del campanile di Giotto non se la passa male, chi sta incassando di più risiede in provincia, lontano dalla grande. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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