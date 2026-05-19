Ecco dove vivono i fiorentini più ricchi

Negli ultimi dodici mesi, i redditi dei residenti a Firenze hanno mostrato variazioni significative. Alcuni hanno registrato una diminuzione di 280 euro rispetto all’anno precedente, mentre altri hanno aumentato il proprio reddito di 1.636 euro. In alcuni casi, si è verificato un incremento del 5,7 per cento rispetto all’anno precedente. Questi dati riguardano le differenze economiche tra i cittadini della città, senza considerare altri fattori. La distribuzione delle risorse evidenzia le disparità tra le diverse aree e fasce di reddito.

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