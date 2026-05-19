Ecco Cignani e Franceschini In mostra maestro e allievo

Attualmente, presso la Galleria Maurizio Nobile, è allestita una mostra dedicata a due artisti del periodo barocco bolognese, aperta fino al 30 maggio. La rassegna presenta opere di Carlo Cignani e del suo allievo, Marcantonio Franceschini, inserendosi nel contesto storico e artistico della città. La mostra permette di osservare le differenze e le affinità tra il maestro e il suo allievo attraverso un percorso di dipinti e studi che riflettono il loro rapporto artistico e formativo.

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Una mostra pienamente inserita nel contesto storico-artistico bolognese. È in corso, sino al 30 maggio, nella Galleria Maurizio Nobile, la mostra Carlo Cignani e Marcantonio Franceschini. Maestro e allievo a confronto, presentata in anteprima nel centro di Consulenza Finanziaria di Allianz Bank, da un’eloquente conferenza tenuta dagli storici dell’arte Daniele Benati e dal suo allievo Tommaso Pasquali. Essi hanno esposto le caratteristiche dei pittori in oggetto e dei relativi quadri di grandi dimensioni. Si inizia il percorso con un dipinto di Carlo Cignani (Bologna 1628 – Forlì 1719) Ercole e Onfale una delle opere più significative dell’artista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco Cignani e Franceschini. In mostra maestro e allievo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Paratici l’allievo supera Marotta il maestro (Zazzaroni)L’Inter ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina, portandosi a +6 sul Milan secondo e +7 sul Napoli terzo. Leggi anche: Repubblica: “Conte contro Fabregas. Il maestro sfida l’allievo”