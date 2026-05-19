eccellenza

Nella giornata di ieri si sono diffuse notizie riguardanti un cambiamento di ruolo per una figura di spicco del settore calcistico locale. Secondo quanto raccolto, la stessa persona potrebbe lasciare la presidenza di una squadra per assumere una posizione analoga in un altro club. Le trattative tra le parti sembrano essere a uno stadio avanzato, anche se ancora non sono stati comunicati dettagli ufficiali. La vicenda tiene banco tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Abbiamo scritto ieri del possibile passaggio di Paola Coia dalla presidenza del Tuttocuoio a quella del Poggibonsi, club con il quale ci sono trattative molto ben avviate in corso. Così ieri l’ufficio stampa della società di Ponte a Egola ha emesso il seguente comunicato, con lo scopo di fare chiarezza: "Un’annata travagliata è ormai alle spalle ma ora, smaltita la delusione, la società neroverde guidata da Paola Coia è decisa a ripartire con la programmazione della nuova stagione, in . La presidente nei prossimi giorni ufficializzerà il nuovo organigramma dirigenziale, affidando per la prima volta da una decina d’anni la gestione della prima squadra a un direttore sportivo, esperto di , il cui accordo è ormai vicino e dovrebbe essere ufficializzato nel corso della prossima settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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