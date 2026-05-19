L’Italia ha avviato la sorveglianza sanitaria in risposta all’epidemia di virus Bundibugyo, una variante di Ebola, che ha coinvolto alcuni Paesi. L’Organizzazione mondiale della sanità ha raccomandato di non chiudere le frontiere o imporre restrizioni ai viaggi e al commercio con le nazioni interessate, definendo queste misure prive di basi scientifiche e dannose per le economie locali. La circolare ufficiale evidenzia l’attivazione delle procedure di monitoraggio e controllo nel territorio italiano.

L’Oms sconsiglia la chiusura delle frontiere o l’imposizione di restrizioni ai viaggi e al commercio verso i Paesi colpiti dall’epidemia di virus Bundibugyo, una variante di Ebola, perché ritenute “prive di fondamento scientifico” e “dannose per le economie locali”. L’Italia si allinea alle indicazioni internazionali con una circolare emanata dal ministero della Salute. E attiva la sorveglianza sanitaria per tutti gli operatori che rientrano dalle zone colpite dal virus, in particolare la provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, e l’Uganda. Ebola, la circolare del ministero della Salute. Disposizioni che arrivano a pochi giorni dal 16 maggio, quando il direttore generale dell’Oms ha dichiarato l’epidemia di malattia da virus Ebola emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola, l’Italia attiva la sorveglianza sanitaria: la circolare

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