Ebola in Congo | allerta sanitaria e l’Italia attiva la vigilanza

Un nuovo focolaio di Ebola nel Congo ha portato a un aumento delle misure di sicurezza sanitaria nel paese e in altre nazioni della regione. L’Organizzazione mondiale della sanità ha emesso un’allerta, mentre le autorità italiane hanno attivato protocolli di sorveglianza per monitorare eventuali casi tra i cittadini. La diffusione del virus Bundibugyo, una delle varianti di Ebola, ha sollevato preoccupazioni sulla possibilità di una trasmissione più ampia, portando a interventi di controllo e monitoraggio sui confini e nelle strutture sanitarie.

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