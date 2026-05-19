E78 vertice tra sindaci e Regione | Servono finanziamenti certi

Un vertice tra sindaci e rappresentanti della Regione si è svolto per discutere della strada E78, considerata fondamentale per l’Umbria e la zona dell’Altotevere. Durante l’incontro, è stato sottolineato che sono necessari finanziamenti definiti e stabili per completare i lavori e migliorare la viabilità. La discussione si è concentrata sulla richiesta di risorse certe, senza approfondire altre questioni o proporre soluzioni alternative. Nessuna decisione conclusiva è stata presa in questa riunione.

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La E78 è un’opera strategica per l’Umbria e per il territorio dell’ Altotevere, ma sulla progettazione servono garanzie, tra di esse la progettazione e il finanziamento della seconda canna della galleria della Guinza, altrimenti il rischio è che si parli di una strada destinata a restare una cattedrale nel deserto.". I sindaci di Città di Castello, San Giustino e Citerna si sono incontrati ieri mattina per parlare di questa infrastruttura che attraversa i tre territori, alla presenza dell’assessore regionale allo sviluppo economico Francesco De Rebotti, oltre alla consigliera regionale Letizia Michelini. Tra le priorità indicate al tavolo di confronto, anche quella "di procedere rapidamente con la realizzazione della seconda canna della galleria, necessaria e fondamentale affinché la E78 possa essere realmente funzionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E78, vertice tra sindaci e Regione: "Servono finanziamenti certi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agro aversano, la Regione vara il masterplan. "Ora servono tempi certi e meritocrazia"Un piano ambizioso per rilanciare uno dei territori più complessi e strategici della Campania. Ance incontra i sindaci dell’Area Vasta: “Insieme per i finanziamenti”Tempo di lettura: 3 minutiProseguono gli incontri promossi da Ance per illustrare il progetto dell’anello intermodale treno-tram che ambisce a...