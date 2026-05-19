Primark, noto rivenditore di abbigliamento, si distingue per aver mantenuto una strategia di vendita esclusivamente nei negozi fisici, evitando di entrare nel commercio elettronico. Fino ad ora, questa scelta ha rappresentato una delle poche aziende nel settore a non offrire acquisti online, concentrandosi sul servizio in negozio. La possibilità di introdurre la vendita online, però, potrebbe rappresentare un punto di svolta, anche se al momento non ci sono annunci ufficiali in merito.

È una delle pochissime aziende che ancora resiste alla vendita online, basandosi solo ed esclusivamente sui negozi fisici. Primark ha sempre mantenuto prezzi competitivi proprio per evitare l’aumento dei costi. Ma ora, dopo aver introdotto il servizio di click & collect per gli ordini online, la situazione potrebbe cambiare. Infatti, secondo un articolo di The Times, il retailer, già in procinto di essere scorporato dalla capogruppo come attività autonoma, starebbe valutando l’ingresso nell’e-commerce. Primark, indiscrezioni parlano di possibile e-commerce. Secondo il giornale, infatti, l’azienda non sarebbe riuscita ad aggiudicarsi il gigantesco centro logistico dedicato all’e-commerce di Asos. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - E se Primark iniziasse a vendere anche online?

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