È quasi certo che arriverà presto un nuovo El Niño

È probabile che si verifichi a breve un nuovo episodio di El Niño, il fenomeno naturale che si verifica quando una parte dell'oceano Pacifico si riscalda significativamente. Questo evento si ripete periodicamente e può influenzare le condizioni climatiche di molte regioni del mondo. Le previsioni meteorologiche indicano che le temperature della superficie dell'acqua nell'oceano stanno salendo, segnando un possibile inizio di questa manifestazione. Le autorità competenti monitorano attentamente la situazione per valutare eventuali effetti a livello globale.

Cioè il periodico fenomeno di riscaldamento di parte dell'oceano Pacifico che causa grandi stravolgimenti al clima e grandi danni economici Il National Weather Service (NWS), l’ente governativo statunitense che si occupa di meteorologia, ha da poco aggiornato le proprie previsioni sul ritorno di “El Niño”, segnalando che con molta probabilità inizierà a svilupparsi tra maggio e luglio. Quando si verifica, il fenomeno condiziona il clima di buona parte del pianeta, causando di solito un aumento della temperatura media globale che accentua quello già in corso a causa dell’emissione di gas serra dovuti alle attività umane. Le previsioni del NWS dicono che c’è l’82 per cento di probabilità che El Niño inizi a manifestarsi entro luglio e che continui poi nel corso dell’inverno boreale (quello nel nostro emisfero). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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