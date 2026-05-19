e ora una grande partita

Nella serata all’Arechi, Matteo Rossetti ha tentato di mantenere la concentrazione e di capire il corso della partita. Quando sembrava aver trovato il ritmo giusto, il Ravenna ha subito un gol su calcio d’angolo, complicando la situazione. La partita si è svolta tra continui tentativi di controllo e momenti di tensione, con entrambe le squadre impegnate a cercare spazi e opportunità. La gara si è conclusa con una svolta determinata da un episodio su calcio piazzato.

L’altra sera, nella bolgia dell’Arechi, Matteo Rossetti ha cercato di trovare il filo del discorso. Proprio quando c’è riuscito, il Ravenna è scivolato su azioni nate da calcio d’angolo. Rossetti, è stato un 2-0 pesante quello dell’Arechi. Il Ravenna ha sofferto molto l’avvio della Salernitana? "Sì, nel primo tempo abbiamo fatto decisamente più fatica, loro hanno avuto diverse occasioni da gol e ci hanno un po’ schiacciato nella nostra metà campo. Qualche occasione poi siamo riusciti ad averla anche noi, ma sicuramente, la prima frazione di gioco non è stata facilissima da gestire per noi". Nella ripresa però qualcosa è cambiato e la squadra sembrava aver trovato più fiducia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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