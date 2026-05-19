È morto Marco Vignudelli

È venuto a mancare Marco Vignudelli, noto giornalista con una lunga carriera nel settore dell’informazione. La sua figura era molto riconosciuta nel mondo del giornalismo e del sindacato di categoria. La sua scomparsa è stata comunicata da rappresentanti del settore che ne hanno ricordato il ruolo attivo e la presenza costante nel panorama mediatico. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e professionisti che lo avevano conosciuto e collaborato con lui nel corso degli anni.

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