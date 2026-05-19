È morto Marco Vignudelli

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuto a mancare Marco Vignudelli, noto giornalista con una lunga carriera nel settore dell’informazione. La sua figura era molto riconosciuta nel mondo del giornalismo e del sindacato di categoria. La sua scomparsa è stata comunicata da rappresentanti del settore che ne hanno ricordato il ruolo attivo e la presenza costante nel panorama mediatico. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e professionisti che lo avevano conosciuto e collaborato con lui nel corso degli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

, giornalista e figura molto conosciuta nel mondo dell’informazione e del sindacato giornalistico. Nel corso della sua carriera si è distinto per il forte impegno nella tutela della professione, contribuendo in maniera decisiva all’accordo che nel 2019 portò al. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Grave lutto per Marco D'Amore: è morto il papàL'attore e regista Marco D'Amore, tra i protagonisti di Gomorra, ha persò il papà.

Lutto nel mondo del ciclismo: è morto Marco BellettiMondo del ciclismo in lutto per la scomparsa di Marco Belletti, storico postino di Carrara centro e appassionato di biciclette.

marco vignudelli è morto marco vignudelliAddio al giornalista Marco Vignudelli, in prima linea nella difesa dell'autonomia dell'ordineInsieme al sindacato Usigrai è stato uno dei principali fautori dell'accordo che nel 2019 portò al riconoscimento del contratto giornalistico nei programmi di rete della Rai ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web